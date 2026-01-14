El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, prometió juicios “rápidos” para los arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre. Sus declaraciones se produjeron mientras crece la preocupación por el caso de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte bajo el cargo de “moharebeh” (“guerra contra Dios”), una figura penal contemplada en la legislación iraní.

Según organizaciones independientes, la represión dejó un saldo de víctimas sin precedentes. El grupo HRANA reportó más de 2.500 muertos desde el inicio de las protestas, mientras que Iran Human Rights advirtió que la cifra real podría ser de varios miles. Las autoridades iraníes, en tanto, reconocieron por primera vez alrededor de 2.000 fallecidos, aunque atribuyeron parte de las muertes a supuestos “operativos terroristas” apoyados desde el exterior.

El rol de la pena de muerte se volvió central en la respuesta del régimen. Amnistía Internacional reclamó la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, en especial la de Soltani, y denunció violaciones sistemáticas al debido proceso. Desde Washington, el presidente Donald Trump advirtió que su gobierno actuará “con firmeza” si se concreta una campaña de ejecuciones y dejó abiertas “todas las opciones”.

Las protestas, que comenzaron por el colapso del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida, derivaron rápidamente en un movimiento antigubernamental que se extendió a varias ciudades. El régimen encabezado por el líder supremo Ali Khamenei enfrenta así la mayor ola de desobediencia civil desde la revolución islámica de 1979.

En paralelo, el gobierno iraní profundizó el bloqueo a internet para limitar la difusión de imágenes y datos, una medida que dificulta la verificación independiente de víctimas y detenciones.

Fuente: Infobae