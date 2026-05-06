IOMA informó la suspensión temporal del convenio prestacional con el Sanatorio Avenida de Mar del Plata por presuntas irregularidades detectadas en su funcionamiento, por lo que quedó suspendida de manera preventiva la atención de nuevos pacientes afiliados a la obra social en ese establecimiento.

Ads

La decisión fue adoptada a partir de los resultados de una auditoría realizada por IOMA para analizar las condiciones de cobertura y atención médica brindadas a las personas afiliadas.

Según se detalló, durante el relevamiento se detectaron distintas anomalías, entre ellas la falta de presentación de la declaración jurada sobre capacidad prestacional requerida por la obra social, la ausencia de un informe sobre los servicios de hemodinamia en reparación o fuera de funcionamiento y la recepción de derivaciones “techo a techo” de afiliados por fuera del canal operativo formal establecido.

Ads

Puede interesarte

Mientras continúa la auditoría, IOMA dispuso realizar controles diarios en el establecimiento sobre los pacientes actualmente internados. Además, la obra social convocará a una mesa técnica para evaluar la continuidad de los servicios prestacionales del sanatorio y definir los pasos a seguir.

Desde IOMA señalaron que la medida busca “garantizar la seguridad y la continuidad en la atención de sus afiliados en toda la Provincia”.

Ads