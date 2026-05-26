IOMA recibió una ampliación presupuestaria de más de $84 mil millones
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este martes y también contempla adecuaciones en cargos y partidas del organismo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una ampliación presupuestaria para el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por más de $84 mil millones, según se desprende de la Resolución N°132-MECONGP-2026 publicada en el Boletín Oficial de este martes.
La medida establece adecuaciones en el cálculo de recursos y en el presupuesto de erogaciones del organismo, en función de la “efectiva recaudación al cierre del ejercicio”, de acuerdo a lo expresado en el texto oficial.
En ese marco, el Ministerio de Economía dispuso un incremento neto de $84.616.590.194 para IOMA, además de una transferencia de créditos superior a los $6 mil millones dentro del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2025.
La resolución también contempla modificaciones en la distribución de cargos del organismo. Puntualmente, se autorizó la transferencia de 413 cargos dentro de la estructura presupuestaria del instituto.
Según se indicó, las adecuaciones responden a movimientos de personal registrados durante el ejercicio 2025 y cuentan con intervención favorable de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia.
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