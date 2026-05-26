La diputada bonaerense, Belén Malaisi, exigió explicaciones al gobierno de Axel Kicillof por presuntos sobreprecios en las consultas de médicos afiliados al IOMA.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una ampliación presupuestaria para el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por más de $84 mil millones, según se desprende de la Resolución N°132-MECONGP-2026 publicada en el Boletín Oficial de este martes.

Ads

La medida establece adecuaciones en el cálculo de recursos y en el presupuesto de erogaciones del organismo, en función de la “efectiva recaudación al cierre del ejercicio”, de acuerdo a lo expresado en el texto oficial.

Puede interesarte

En ese marco, el Ministerio de Economía dispuso un incremento neto de $84.616.590.194 para IOMA, además de una transferencia de créditos superior a los $6 mil millones dentro del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2025.

Ads

La resolución también contempla modificaciones en la distribución de cargos del organismo. Puntualmente, se autorizó la transferencia de 413 cargos dentro de la estructura presupuestaria del instituto.

Según se indicó, las adecuaciones responden a movimientos de personal registrados durante el ejercicio 2025 y cuentan con intervención favorable de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia.

Ads