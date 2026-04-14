Una familia del barrio Nuevo Golf denunció el pasado sábado un presunto hecho de abuso ocurrido en diciembre en el Natatorio Alberto Zorrilla, donde una adolescente de 14 años habría sido víctima de otro menor de 17 años al finalizar una clase de pileta.

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Tras la presentación judicial, realizada cuatro meses después del episodio, la familia difundió la situación públicamente y se presentó ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), donde fue recibida y se activaron los protocolos correspondientes. En ese marco, se dio intervención a las áreas de Desarrollo Social y Salud, y se gestionó asistencia psicológica para la familia.

La causa se encuentra actualmente en el ámbito de la Justicia. En paralelo, se registraron amenazas cruzadas entre ambas familias, que residen en el mismo barrio.

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Según informaron desde el Municipio, tras tomar contacto con el fiscal interviniente, se dispusieron medidas preventivas: el joven tiene prohibido el ingreso al natatorio, se establecieron restricciones mutuas de acercamiento entre las familias y se avanzará con la realización de una Cámara Gesell a la menor. Además, se realizarán informes socioambientales y una evaluación integral del adolescente.

Ambos jóvenes participaban del programa Nadar en familia, que se desarrolla los sábados en el natatorio, con turnos asignados y clases de 40 minutos bajo la modalidad de pileta escuela.

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De acuerdo con las condiciones establecidas por la Dirección del Natatorio, cada grupo debe contar con coordinadores responsables que actúan como nexo con el establecimiento y supervisan la permanencia de los participantes. Asimismo, las instituciones participantes deben disponer de personal acompañante en los vestuarios -dos personas en el femenino y una en el masculino- para garantizar el cuidado de los menores durante la actividad.

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Desde el Municipio señalaron que continuarán colaborando con la investigación y acompañando a la familia en el marco de las intervenciones iniciadas.