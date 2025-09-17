Tres robos millonarios sacudieron en las últimas horas Mar del Plata y los investigadores trabajan para intentar dilucidar si se trata de las mismas bandas que operaron en los tres hechos, aunque en primera instancia lo que arrojan las cámaras de seguridad no permitiría relacionar los tres hechos.

En primera instancia, durante la madrugada del domingo autores no identificados se llevaron 20.000.000 dólares de un edificio del Puerto. Y veinticuatro horas después, grupos de delincuentes ingresaron en locales de la avenida Champagnat donde se llevaron dinero en efectivo además de otros objetos de valor.

En una de las firmas, Golden Fruit SA ubicada en Champagnat 1074, cinco delincuentes ingresaron y se llevaron 4000 dólares y más de 180.000.000 pesos de la caja fuerte. La otra víctima fue la firma Plastigas, en Champagnat 3245, donde el propietario denunció el faltante de $65.000.000 en efectivo de la caja fuerte, además de teléfonos celulares, una netbook y tarjetas crédito.

En declaraciones a El Marplatense, el fiscal Fernando Berlingeri indicó que si bien todas estas coincidencias permiten imaginar que podría tratarse de las mismas personas, “la realidad es que a partir de las filmaciones que tenemos, si bien observamos una pluralidad de intervinientes no estamos en condiciones por el momento de decir que se trata de los mismos individuos”.

Berlingeri explicó que los robos a Golden Fruit y a Plastigas tienen como coincidencia en que son sobre la avenida Champagnat, aunque los comercios “están lejos igual uno de otro”. Y entre otros detalles, ambos hechos “fue por el techo y se produjeron en el mismo fin de semana”. En ese sentido destacó el hecho de que ambos comercios cierran sus puertas el sábado al mediodía y reabren recién el lunes.

El fiscal precisó por otra parte que en ambos casos se llevaron sumas importantes de dinero y además, en particular de uno de los comercios, cheques de terceros por sumas importantes.