Un joven de 20 años murió hoy tras un choque entre la moto que conducía, una Honda GLH 150 cc, y un camión Mercedes Benz en la zona del Puerto, en un hecho que fue caratulado como “homicidio culposo” el fiscal Germán Vera Tapia.

Ads

De acuerdo a las primeras actuaciones, la víctima circulaba en motocicleta por calle Bermejo, mientras que el camión, conducido por un hombre de 27 años, lo hacía por Vértiz. Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

Una ambulancia del SAME constató el fallecimiento del motociclista en el lugar. Según indicaron testigos, tras el impacto, el motociclista salió eyectado del rodado y el casco salió volando.

Ads

Puede interesarte

En tanto, se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del hecho.

Por disposición del fiscal interviniente, se notificó al conductor del camión de la formación de una causa, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad. Como dato relevante, se indicó que el imputado contaba con la documentación reglamentaria para circular y que ninguno de los vehículos presentaba impedimentos legales.

Ads