Un hecho conmocionó esta mañana a Parque Camet, un joven fue encontrado sin vida dentro de un centro de jubilados ubicado en Urquía al 4500.

Según informaron fuentes policiales, la víctima aún no fue identificada y presentaba una herida de arma de fuego. En el lugar trabaja personal de la Policía Científica para recolectar pruebas y establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo a los primeros datos, los investigadores advirtieron signos de robo en las aberturas del edificio, lo que refuerza la hipótesis de un ilícito. Al momento del hallazgo, no había otras personas en el inmueble.

La Unidad Fiscal de Flagrancia a cargo del Carlos Russo fue notificada y se aguarda el avance de las pericias para determinar cómo ocurrió el episodio y quién es el joven fallecido.

