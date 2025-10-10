Erika Mora fue hallada el 18 de septiembre ahorcada y con las manos atadas en una casa del barrio Las Heras. Sus familiares fueron lo que encontraron la terrible escena y llamaron al 911 para pedir asistencia.

Pasaron semanas del terrible episodio y hoy su hija asegura que no fue un suicidio. Junto con una prima lejana se pusieron la causa al hombro para pedir justicia y esperan respuestas de la fiscalía a cargo de Carlos Russo.

“Primero la encontró mi abuelo, iba a comprar y justo por pasó por esa casa que se encuentra a media cuadra. Antes pertenecía a él y se la había regalado a ella para que viviera conmigo y mi hermano, pero como ella se juntaba con ciertas personas, al tiempo se la sacaron”, relató Agustina, hija de la victima, en diálogo con El Marplatense.

“Él entró a la casa porque vio que estaba el alambrado bajo caído y la puerta entreabierta, ingresó, revisó que no hubiera nadie y cuando llegó al baño la vio mi mamá colgada. Salió corriendo para afuera, gritando, se acercaron más familiares y una vecina para descolgarla, pensando que todavía estaba con vida. Le hicieron RCP, mi tío le dio respiración boca a boca y llamaron a la policía”, continuó.

Respecto a Erika, contó que “mi mamá era una persona que tenía adicciones al alcohol, cuando tomaba cambiaba porque quería pelear con todos, en especial con mi abuela y mi tío Cristian. Siempre hubo una disputa por esa casa, es más, unos días antes volvieron a discutir porque mi mamá la quería recuperar”.

De modo que “lo que a nosotros nos parece raro es porqué mi tío iba a esa casa, mi mamá llevaba fallecida hacía un día y medio, y él entraba supuestamente hasta la cocina porque se drogaba con otra gente. Cómo es posible que ellos no entraran nunca al baño, eso es lo raro”, aseveró.

Asimismo, señaló que “nos llama la atención que también en el cuerpo de mi mamá, no solo en la ropa, sino en la piel, había huellas de mi tío. No sabemos qué pensar porque hay muchos rumores, sólo queda que la Justicia siga investigando. Si supuestamente tienen huellas de dos personas, por qué no las detuvieron aún para investigarlas”.

“También nos parece raro que mi abuela, la mamá de Erika, no salga a pedir justicia por su hija. A mi me da para pensar que hay algo oculto en este caso”, agregó.

En este contexto, explicó que “la prima lejana de mi mamá, que es la única que me está acompañando, fue hasta la fiscalía porque ninguno de mis familiares iba, y le dijeron que había que investigar muchas cosas sobre el cuerpo y las huellas que encontraron. Pero después no sabemos más nada, el lunes recién voy a ir a averiguar. Nos gustaría ver las cámaras porque justo enfrente de esa casa hay una que apunta para la entrada. Queremos ver quién entra y sale para intentar reconocer a alguna persona”.

“No nos dijeron si estaba golpeada, si la habían abusado, sólo nos dijeron que ella murió porque al no tener oxígeno se le paró el corazón”, concluyó.