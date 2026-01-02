Un reconocido empresario de la ciudad de Brandsen, Pablo Enrique Gramigna, de 63 años, fue encontrado muerto en su casa quinta del barrio Mendizábal, a la vera de la Ruta 210. El hallazgo ocurrió cerca de las 21.30 de ayer.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando el hijo de Gramigna fue a buscarlo para compartir los festejos de Año Nuevo. Al no obtener respuesta a los llamados, ingresó a la propiedad ubicada en la intersección de Oropéndola y Piñonero. Desde afuera, vio a su padre tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con manchas de sangre en el suelo.

Sin tener la llave, el joven logró entrar minutos después con la ayuda de una empleada que vive en el fondo del predio. De inmediato, pidió una ambulancia.

Ads

Los peritos trabajaron en la casa quinta del empresario de Brandsen hallado muerto.

Ads

Una unidad del Hospital Francisco Caram llegó al lugar y constató el fallecimiento de Gramigna a las 21.52. Personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y de la Policía Científica trabajó durante horas en la casa para recolectar pruebas y resguardar la escena.

El testimonio del hijo de la víctima aportó un dato clave: Gramigna había sufrido caídas previas y solía advertir sobre lo resbaloso que era el piso del baño. Por eso, una de las hipótesis principales apunta a un posible accidente doméstico, aunque todo deberá ser confirmado por las pericias.

Gramigna era un referente comercial local y estaba vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L., dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.

Ads

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Puede interesarte

Fuente: TN