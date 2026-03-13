Un análisis reciente sobre una momia egipcia conservada en la Argentina despertó el interés de investigadores luego de que se identificaran elementos que podrían indicar que el cuerpo perteneció a una persona de gran relevancia en el antiguo Egipto.

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El estudio se centró tanto en el sarcófago como en las características del proceso de momificación. Entre los aspectos que llamaron la atención de los especialistas aparece un adorno conocido como “porta barba”, un símbolo que en la cultura egipcia estaba asociado al poder y a las figuras vinculadas con la realeza.

Además, los investigadores lograron identificar un nombre grabado en el sarcófago: Hor-Uach, una expresión que puede interpretarse como “Horus florece” o “Horus reverdece”, lo que motivó nuevas comparaciones con registros históricos de antiguas dinastías.

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Los estudios también observaron detalles en las técnicas utilizadas para preservar el cuerpo. Entre ellos se destacan la extracción del cerebro a través de la cavidad nasal y la apertura del abdomen para retirar órganos internos, prácticas vinculadas a rituales funerarios complejos que generalmente se aplicaban a personas con cierto estatus social.

La posición en la que fue colocado el cuerpo también generó interés entre los especialistas. Los brazos cruzados sobre el pecho recuerdan a representaciones del dios Osiris, una figura central en la religión del antiguo Egipto relacionada con la vida después de la muerte.

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Las momias egipcias que hoy forman parte de colecciones argentinas llegaron al país hacia fines del siglo XIX, cuando fueron adquiridas durante viajes científicos y diplomáticos. Con el paso del tiempo se transformaron en piezas de estudio para investigadores y en objetos de gran valor histórico.

Si bien algunos indicios sugieren que el difunto pudo haber tenido una posición destacada dentro de la sociedad egipcia, los especialistas aclaran que todavía no hay pruebas concluyentes que permitan afirmar que se trataba de un faraón. Las investigaciones continúan para intentar reconstruir la verdadera identidad del cuerpo conservado en el país.