Luego de las temerosas imágenes que filmó un influencer la semana pasada, en donde él mismo conducía una moto a 200 KM/H, se inició una causa en donde investigan al causante de semejante imprudencia al volante.

Según sus redes sociales, el motociclista posee un “motoblog” en donde se graba conduciendo a altísimas velocidades por la costa marplatense y esta no sería la primera vez que lo hace. Según imágenes de su propio Instagram, el hombre circula en una Kawasaki Ninja ZX - 6R 636 modelo 2014 de color negra.

Las maniobras generaron indignación en múltiples conductores, producto de que el bloguero pasa a escasos centímetros de otros autos que circulan, no solo poniendo en extremo peligro su vida sino también la de la comunidad que lo rodea.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Héctor Ragnoli, director de Tránsito, quien explicó cómo se encuentra la investigación. "Tomamos conocimiento de la situación a través de las redes sociales y se está trabajado en conjunto con el doctor Moure de la Fiscalía 11. Se avanzó muchísimo así que vamos a tener novedades muy pronto, dado que no tenemos día o fecha pero ya estaría en curso en un delito que está contemplado en el Código Penal. Hablamos del Artículo 193 bis, que es sobre todas aquellas acciones que conduzcan a ponerse en peligro la seguridad en el tránsito y tiene prevista una condena de seis meses a tres años y una inhabilitación por el dolo de la condena, de seis años, además del secuestro del vehículo y demás", indicó.

"A través del COM se viene trabajando en individualizar la pronta respuesta, que dificulta verlo pasar, a algo que va a 200 KM/H y ubicarlo en tiempo suficiente", aclaró.

"Él tendrá después la oportunidad de ejercer su defensa cuando se lo pueda detener y preste declaración indagatoria. Por supuesto que es una personalidad totalmente egocéntrica que para cumplir con su ego, pone en riesgo no solamente la vida propia, porque él puede hacer de él lo que quiera, pero también la de los demás al circular a esa velocidad. Al mínimo movimiento o roce que se hubiese producido, podría haber generado la muerte inmediata de él y de quien se cruce en el camino, porque uno mira antes de cruzar pero una moto a 200 KM/H de noche, es casi imperceptible", afirmó Ragnoli.

"Cuando vemos esos actos, se trabaja en ello. En el COM tenemos un puesto policial con tres efectivos de manera permanente, con sus equipos de radio. Si un operador detecta o un vecino llama, se atiende de inmediato. Si no se los alcanza en ese momento, se trabaja para poder individualizarlos, como en este caso con el cual ya estamos avanzados pero no vamos a dar a conocer información para no generar alertas en los datos", concluyó desde el área de Tránsito.