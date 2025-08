Claudia Alejandra Simón, una enfermera con antecedentes por hurto y estafa, está bajo la lupa de la Justicia de Bahía Blanca tras la muerte de Rubén Zukerman, un hombre al que cuidaba y con quien se casó en secreto poco antes de su fallecimiento.

La denuncia fue impulsada por Natacha, la hija de Zukerman, quien señaló una serie de maniobras sospechosas alrededor de la muerte de su padre.

Según trascendió, Simón intentó cremar el cuerpo de manera urgente, algo que va en contra de las prácticas del judaísmo, religión que profesaba Zukerman. Además, habría intentado excluir a los familiares del proceso, lo que encendió las alarmas.

Las sospechas fueron aumentando con el correr de las horas. Otro detalle inquietante fue que la funeraria Bonacorsi, encargada del servicio, se negó a realizar el velatorio al no contar con el certificado de defunción.

Ante estas irregularidades, la Justicia intervino rápidamente y ordenó una autopsia. Si bien los primeros resultados no mostraron indicios de criminalidad, los peritos esperan los análisis de laboratorio que podrían ser clave para determinar la causa de muerte.

Un matrimonio bajo sospecha

La investigación judicial también se centra en el vínculo entre Simón y Zukerman, sin descartar que el casamiento haya sido una estrategia para acceder a los bienes del hombre.

El historial penal de Simón, que ya tenía antecedentes penales, refuerza estas sospechas, mientras la familia de Zukerman exige que se esclarezca si hubo delito detrás de esta muerte rodeada de misterio.

“Él le tenía miedo, estaba como preso”, dijo Natasha, describiendo una relación en la que Simón controlaba cada aspecto de la vida de Zukerman.

Según la denunciante, su papá conoció a la acusada hace tres años en el Hospital de la Asociación Médica, donde ella trabajaba como enfermera.

Natasha relató además que su padre le había pedido que no tuviera mucho contacto con él debido a los celos de Simón. “Me decía ‘Claudia es muy celosa’, no podía hablar cuando estaba con ella”, recordó.

Por otro lado, resaltó que su padre había denunciado a Simón en 2023 por agresiones y amenazas. En relación a la sorpresiva boda, de la que ella se enteró recientemente, apuntó: “Ella estaba todo el tiempo insistente con el tema del casamiento”, comentó, y habló de la existencia de un acta de matrimonio con una firma que no parece ser la de su padre.

“Creo que esa firma no tiene nada que ver si la hizo él”, dijo, sugiriendo que los testigos del matrimonio podrían haber sido “comprados” por Simón.

Por último, sostuvo que Simón mantenía a su padre aislado de sus amigos y familiares. “Me decían que era peligrosa, que no era buena mina”, lamentó Natasha, quien no descarta que la enfermera haya sobremedicado a su papá, provocándole la muerte.

“La clave serán los estudios de laboratorio que se realizaron como ampliación de la autopsia”, concluyó.

Un pasado marcado por el fraude

La justicia ya había puesto su mirada sobre Simón antes de este caso. Fue condenada a 1 año y 8 meses de prisión por defraudaciones que incluían la compra de ropa y calzado en comercios de Bahía Blanca, usando tarjetas de crédito y débito que no le pertenecían.

Estos antecedentes penales ahora cobran relevancia en el contexto de la investigación por la muerte de Zukerman.

Fuente: TN