La investigadora del CONICET Asunción Romanelli participó del II Foro Regional Andino del Agua 2026, realizado en Lima, Perú, donde expuso sobre el rol de los glaciares en la provisión de servicios ecosistémicos, especialmente en la regulación hídrica, y advirtió sobre los impactos de su retroceso en el contexto del cambio climático.

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Durante su intervención, Romanelli remarcó la importancia de estos espacios de intercambio internacional. “Estos intercambios son fundamentales para fortalecer el vínculo entre ciencia y políticas públicas frente a los desafíos del cambio climático”, señaló.

En su exposición, la especialista explicó que los glaciares funcionan como “centinelas del cambio climático”, debido a su alta sensibilidad a las variaciones de temperatura y precipitación. En ese sentido, destacó que su monitoreo permite medir tanto la magnitud como la velocidad del calentamiento global de origen antropogénico, principal causa de su retroceso.

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Asimismo, subrayó que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, con un rol clave en la regulación del ciclo hidrológico. Su presencia resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola y la generación de energía hidroeléctrica, además de sostener ecosistemas sensibles como bofedales, vegas y páramos, y contribuir a la recarga de acuíferos en regiones de montaña como la cordillera de los Andes.

Romanelli también advirtió sobre los riesgos asociados a la pérdida de masa glaciar. “La investigación sobre los glaciares es vital para anticipar impactos y reducir riesgos de desastres”, afirmó, al tiempo que mencionó fenómenos como las inundaciones por desborde de lagunas glaciares y la inestabilidad de terrenos.

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En esa línea, destacó que los glaciares no solo cumplen funciones ambientales actuales, sino que también actúan como archivos naturales que conservan registros del clima pasado, restos arqueológicos y contaminantes, lo que permite reconstruir la historia ambiental y proyectar escenarios futuros.

Además de su exposición, la investigadora participó como experta en un panel sobre contaminación de cuerpos de agua y aguas subterráneas, donde abordó los procesos de transporte de contaminantes en contextos transfronterizos.

El Foro Regional Andino del Agua es un espacio de articulación entre tomadores de decisiones, especialistas y organismos internacionales como la CEPAL, la FAO, la UICN, el BID y el OIEA, con el objetivo de promover estrategias conjuntas frente a los desafíos hídricos y climáticos de la región.