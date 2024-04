Luego de que se conocieran las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro respecto de los avances en torno a una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, desde diversos sectores relacionados con la industria audiovisual cuestionaron su definición acerca de un “Festival Netflix, Star Plus o HBO” y el acercamiento de los privados. “Creo que es una frase desafortunada” confió el realizador marplatense Miguel Monforte.

Para el director del documental Héroe corriente, y ex programador del Mar del Plata Festival Internacional de Cine Independiente (MARFICI), el certamen local no puede ser exclusivamente un evento privado “a menos que cambien a todo el equipo de gente experimentada que trabaja desde hace años y la reemplacen por gente contratada por los sponsors, y al mismo tiempo hagan una reglamentación nueva del festival”.

En ese sentido, recordó que el festival, para mantener su Categoría A, debe “adecuarse a la reglamentación de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos” lo que “significa mantener altos estándares técnicos, diversidad de géneros y de cinematografías convocadas, hacerse cargo del traslado y estadía de jurados y decenas de invitados, llevar adelante actividades conexas especiales, entre otras cosas”.

En diálogo con El Marplatense, Monforte consideró que si sólo se trata de un evento privado “posiblemente se cambien muchas cosas, y tampoco encontrará un status quo inmediato; se irá alterando en tanto no cumpla las expectativas económicas de la empresa que se haga cargo, y hasta podría volver a ofrecerse al mejor postor más adelante si no se consigue el rédito económico esperado”.

El realizador sentó una diferencia entre lo que es un festival de cine y una plataforma. Lo primero “intenta apoyar su propia cinematografía, darle visibilidad a ‘otros cines’, buscar lo novedoso, rescatar lo olvidado, es un acontecimiento cultural cosmopolita relevante”, mientras que las plataformas “son un negocio audiovisual con una mirada dirigida al consumo, algo que respeto, no estoy en contra de esto porque el cine apenas nació se convirtió en industria, pero sí quiero alternativas. Y un festival es una opción siempre sana a las propuestas hechas para entretener que se programan en las plataformas”.

Además, Monforte hizo referencia a un viejo proyecto que busca cargar impositivamente a las señales de streaming para que sirvan de financiamiento al cine nacional: “Hace años que se discute el real cumplimiento de las plataformas extranjeras con el pago de impuestos por lucrar con el cine y las series en nuestro país, algo que justamente debería hacer al INCAA. Se le estaría ofreciendo el festival a empresas muy cuestionadas en este sentido”.

Más allá de su relación con el cine de la ciudad, Monforte es autor, junto a Julio Neveleff y Alejandra Ponce de León, de un libro en dos tomos (preparan el tercero) sobre la historia del Festival de Cine de Mar del Plata. Por lo tanto, su conocimiento sobre el acontecimiento cinematográfico es total. “Invertir en el festival de cine es invertir también en el sostenimiento cultural de la ciudad. No hay que olvidar que es, entre otras cosas, un importante acontecimiento turístico, y que otras provincias quisieron apropiárselo en otros momentos por este motivo”, destacó.

Más allá de lo correcta o no de la frase de Montenegro, cabe también la posibilidad de entender que la ciudad está buscando opciones ante una situación imprevista dada por la decisión del Gobierno nacional de no financiar el festival. Por eso, también la aclaración del jefe comunal respecto de que la idea es que el dinero no salga de ningún impuesto o erogación oficial. Para Monforte “hay frases que son muy demagogas, pero en estos tiempos parecen oportunas”.

El cineasta recordó no obstante que “el municipio de General Pueyrredon ha colaborado bastante en los últimos años para que el festival se haga” aunque “esto no se ha difundido mucho, lamentablemente”. Pero también señaló que la participación de la Municipalidad “no alcanza” y “no le corresponde salir a vender al mejor postor algo que ni siquiera organiza”.

Para Monforte la Municipalidad “debe facilitar los medios a su alcance, sin visiones partidarias, para que se lleve adelante”. Y remarcó que “estas declaraciones oficiales salen a la luz en el marco de la actual emergencia. Me preocupa la desinformación que se maneja, y los comentarios maliciosos sin argumento que tan populares se han vuelto a través de las redes”.