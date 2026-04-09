Una empresa estadounidense presentó un plan para invertir más de 200 millones de dólares con el objetivo de completar y poner en funcionamiento una planta nuclear de la firma estatal Dioxitek en la provincia de Formosa.

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La iniciativa fue elevada al Gobierno nacional y contempla retomar una obra que lleva años inconclusa. El financiamiento permitiría terminar la construcción de la planta, iniciar su operación y reactivar un proyecto clave para el desarrollo del sector nuclear argentino.

El plan también prevé una asociación entre la compañía extranjera y la empresa estatal, aunque esta última mantendría la propiedad de las instalaciones. En ese esquema, se conformaría una sociedad para explotar la planta y producir insumos estratégicos para la industria atómica.

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En una primera etapa, la planta se enfocaría en la fabricación de dióxido de uranio, un componente esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares del país. Más adelante, el proyecto sumaría una instalación adicional para transformar ese material en hexafluoruro de uranio, un producto con demanda en el mercado internacional.

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Además de abastecer el consumo interno, la iniciativa busca abrir la puerta a la exportación de este tipo de insumos, lo que podría posicionar a la Argentina dentro del mercado global de combustible nuclear.

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La propuesta podría encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y es considerada estratégica por el Gobierno, ya que implicaría el ingreso de capital privado a un sector históricamente dominado por el Estado.

De concretarse, el proyecto no solo permitiría reactivar una obra demorada durante años, sino también fortalecer el desarrollo tecnológico y productivo del sector nuclear argentino.