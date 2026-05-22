Una fuerte tormenta afectó este jueves a la ciudad de Nueva York y generó inundaciones repentinas en calles, accesos y estaciones, provocando importantes complicaciones en la circulación vehicular y el transporte público.

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Las precipitaciones comenzaron durante la mañana y se intensificaron rápidamente, dejando acumulaciones de agua en distintos barrios de la ciudad y sectores de Long Island. Videos difundidos en redes sociales mostraron autos parcialmente cubiertos por el agua, avenidas completamente anegadas y pasajeros atrapados en estaciones de subte.

El Servicio Meteorológico estadounidense emitió alertas por inundaciones repentinas y advirtió sobre el riesgo de nuevas lluvias intensas durante varias horas. Las autoridades recomendaron evitar circular por zonas bajas y extremar precauciones debido a la posibilidad de anegamientos súbitos.

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Como consecuencia del temporal, también se registraron demoras y cancelaciones en líneas ferroviarias y servicios de transporte metropolitano. Algunos accesos viales tuvieron que ser cerrados momentáneamente por la acumulación de agua, mientras equipos de emergencia trabajaban para asistir a conductores y drenar sectores afectados.

Las inundaciones repentinas son un fenómeno cada vez más frecuente en grandes ciudades como Nueva York debido a la intensidad de las tormentas y las dificultades del sistema de drenaje urbano para absorber grandes volúmenes de agua en poco tiempo. Especialistas advierten además que estos eventos extremos se volvieron más recurrentes en los últimos años.

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Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación climática y mantienen activas las alertas preventivas ante posibles nuevas precipitaciones durante la jornada.

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