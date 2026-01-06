El gobierno de la Provincia de Buenos Aires prorrogó y amplió la declaración de emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en distintos partidos del interior bonaerense, ante la persistencia de excesos hídricos que siguen afectando la producción rural.

Ads

En ese marco, se declaró la emergencia agropecuaria por inundación en los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. En algunos casos, la medida alcanza a la totalidad del distrito y, en otros, a circunscripciones rurales específicas.

La Provincia también dispuso el estado de emergencia para amplias zonas rurales de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto del agua obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Ads

Puede interesarte

Además, se prorrogó la emergencia ya vigente en los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, extendiéndola hasta fines de abril de este año. A ese listado se suma Roque Pérez, donde varias circunscripciones continuarán bajo ese régimen hasta el 28 de febrero, al no haberse revertido las condiciones que motivaron la declaración original.

Según la fundamentación oficial, las medidas se apoyan en evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos de campo que confirman que las inundaciones siguen afectando de manera severa la capacidad productiva de los establecimientos rurales.

Ads

Con la prórroga de la emergencia, los productores alcanzados podrán acceder a exenciones en el impuesto Inmobiliario Rural y a líneas de crédito preferenciales del Banco Provincia, en un intento por aliviar el impacto económico que dejó el avance del agua en el sector agropecuario.

Fuente: Dib