La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un pedido de informes al gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, para conocer el estado de la situación hídrica en el interior tras las fuertes lluvias de las últimas semanas.

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El reclamo se da luego de un fin de semana marcado por tormentas intensas que generaron anegamientos, dificultades en la circulación y preocupación en distintos municipios bonaerenses.

Uno de los casos más críticos se registró en Olavarría, donde cayeron más de 150 milímetros de agua en pocas horas. El fenómeno provocó el colapso del sistema pluvial, calles inundadas, viviendas afectadas y cortes totales de tránsito en varias zonas.

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Entre los barrios más afectados se encuentran 10 de Junio, Sarmiento Norte, Hipólito Yrigoyen y Provincias Argentinas, donde vecinos reportaron el ingreso de agua en sus casas y dificultades para movilizarse.

En ese contexto, Vaccarezza advirtió: “Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y la vida cotidiana de los vecinos”.

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El pedido solicita precisiones sobre la situación en los municipios afectados, la disponibilidad de maquinaria vial para recomponer caminos y limpiar canales, y el estado de las obras hídricas proyectadas o en ejecución.

Además, la iniciativa pone el foco en distritos como Azul, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares, donde también se registraron problemas por anegamientos y deterioro de caminos rurales.

“La red vial ya venía muy deteriorada y este escenario profundiza una problemática que afecta directamente a productores y trabajadores”, señaló la legisladora.

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En paralelo, Vaccarezza reclamó mayor coordinación entre la Provincia y la Nación, y volvió a insistir en la necesidad de avanzar con obras hídricas en la Cuenca del Río Salado para evitar nuevas inundaciones.

“Necesitamos saber qué recursos hay y cuál es el plan para asistir a los distritos. No se puede seguir corriendo de atrás”, concluyó.

Fuente: Diputados bonaerense