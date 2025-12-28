Un fuerte temporal provocó graves inundaciones en la provincia de Corrientes y obligó a evacuar a más de 300 personas, en el marco de una situación crítica que mantiene en alerta a autoridades provinciales y municipales.

La localidad de San Luis del Palmar aparece entre las más comprometidas por el fenómeno climático. En apenas 48 horas se registraron alrededor de 400 milímetros de lluvia, un volumen extraordinario que superó ampliamente la capacidad de drenaje y anegó barrios enteros.

Las intensas precipitaciones generaron el desborde de arroyos y la acumulación de agua en zonas bajas, lo que obligó a numerosas familias a abandonar sus viviendas de manera preventiva ante el avance del agua.

Equipos de Defensa Civil, bomberos, fuerzas de seguridad y personal municipal trabajan en la asistencia a los damnificados, con operativos de evacuación, provisión de alimentos y acondicionamiento de centros de alojamiento temporario.

Mientras continúan las tareas de emergencia, las autoridades monitorean la evolución del clima y no descartan nuevas evacuaciones si las lluvias persisten. En paralelo, se evalúan los daños materiales y el impacto social que dejó el temporal en las zonas afectadas.

