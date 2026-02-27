Intrusos cumple 26 años y se suman Camilo García y Marcela Baños
Este lunes vuelve a la pantalla Intrusos, el programa que marcó una era en el espectáculo argentino y que cumple 26 años al aire. El ciclo regresa renovado, con nuevas incorporaciones y la promesa de mantener el estilo filoso que lo convirtió en un clásico de la televisión.
Con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el histórico envío de América TV inicia una nueva temporada con la apuesta puesta en la actualidad del mundo del espectáculo, las primicias y el análisis que lo posicionaron durante más de dos décadas como una referencia obligada del género.
El panel combinará experiencia y renovación. Continuarán Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Paula Varela y Natalie Weber, mientras que en esta etapa se suman Camilo García y Marcela Baños, ampliando el equipo que debatirá a diario los temas más calientes de la farándula.
Desde su debut, Intrusos se consolidó como uno de los programas más influyentes del espectáculo argentino, atravesando distintas etapas, conductores y panelistas, pero manteniendo siempre su impronta directa y su búsqueda de información exclusiva.
A 26 años de su estreno, el ciclo renueva su apuesta en América TV y reafirma su lugar como uno de los pilares históricos de la pantalla del canal. Desde este lunes, la historia continúa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión