Con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el histórico envío de América TV inicia una nueva temporada con la apuesta puesta en la actualidad del mundo del espectáculo, las primicias y el análisis que lo posicionaron durante más de dos décadas como una referencia obligada del género.

El panel combinará experiencia y renovación. Continuarán Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Paula Varela y Natalie Weber, mientras que en esta etapa se suman Camilo García y Marcela Baños, ampliando el equipo que debatirá a diario los temas más calientes de la farándula.

Desde su debut, Intrusos se consolidó como uno de los programas más influyentes del espectáculo argentino, atravesando distintas etapas, conductores y panelistas, pero manteniendo siempre su impronta directa y su búsqueda de información exclusiva.

A 26 años de su estreno, el ciclo renueva su apuesta en América TV y reafirma su lugar como uno de los pilares históricos de la pantalla del canal. Desde este lunes, la historia continúa.

