El área de Defensa Civil continúa desarrollando charlas de prevención y concientización sobre los riesgos de la intoxicación por monóxido de carbono: en lo que va de 2025, ya se han formado 4566 personas en establecimientos educativos, instituciones y sociedades de fomento, tanto en la ciudad como en localidades del partido.

Las capacitaciones abordan temas clave como los procedimientos de control para artefactos de gas y otros combustibles, medidas preventivas en hogares y edificios, el reconocimiento de síntomas y las acciones inmediatas ante una posible intoxicación. Además, se incluyen orientaciones sobre prevención de incendios forestales. Se realizan en sociedades de fomento y otros espacios institucionales que las soliciten.

Un balance de las charlas revela que la mayoría de los marplatenses desconocen los números de emergencias, salvo el 911, y subestiman los riesgos y consecuencias de la intoxicación por monóxido de carbono. Por ello, “estas iniciativas resultan esenciales para elevar la conciencia y la preparación de los vecinos”, destacaron.

Quienes deseen recibir estas capacitaciones pueden comunicarse al 103, dejando un teléfono de contacto para coordinar, o completar el formulario en: www.bit.ly/CapacitacionesDefensaCivil. Ante cualquier sospecha o eventualidad, se recomienda llamar a Defensa Civil al 103 o a Emergencias Médicas al 107.

Entre las medidas preventivas recomendadas, se enfatiza la ventilación permanente de los ambientes calefaccionados y la verificación de artefactos por parte de un gasista matriculado. Con tal objetivo, Camuzzi Gas ofrece un listado oficial de profesionales en su página web www.camuzzigas.com/seguridad/gasistas-matriculados.

Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio o pérdida del conocimiento. Ante su aparición, se debe contactar inmediatamente al 107 para emergencias médicas. Además, se identifican señales de alerta como la coloración amarilla o anaranjada de las llamas (que deben ser siempre azules), manchas o tiznado en las paredes, y decoloración en artefactos, conductos de evacuación o sus alrededores.

Además, indicaron que las principales causas de emisión de monóxido de carbono incluyen el mal estado de artefactos de gas o sus instalaciones, la insuficiente ventilación en áreas de combustión, la colocación en lugares inadecuados, conductos de evacuación deteriorados o mal instalados, entradas de aire reducidas en quemadores y acumulación de hollín u otros materiales.