A partir de la intimación del intendente Guillermo Montenegro al gobernador bonaerense Axel Kicillof para que la Provincia reciba el pago por la deuda de Punta Mogotes, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, destacó que el objetivo es lograr que el complejo “vuelva al barrio”.

El jefe comunal publicó esta tarde en X la carta documento completa, en la que intima al líder bonaerense a aceptar los 14 millones de pesos que la Administración Punta Mogotes le debía a la Provincia, con el fin de recuperar el control del complejo.

Puede interesarte

“El intendente Guillermo Montenegro intimó a la provincia de Buenos Aires para que reciba el monto de la deuda que Administración Punta Mogotes le debe y asciende a 14 millones de pesos. Esta deuda era de ´Proyectos especiales de Mar del Plata sociedad del Estado´, que estaba integrada por la Provincia y el Municipio de General Pueyrredon", le comentó Martinelli a El Marplatense.

Además, indicó que “el objetivo de la intimación es lograr que Punta Mogotes vuelva al barrio y recuperar uno de los más importantes sectores costeros y de playas de la ciudad, buscando una mejora en la calidad de la infraestructura, el equipamiento y el servicio turístico” durante todo el año.

Y el funcionario municipal aclaró que por último “se le hace saber -a Provincia- que el dinero está a disposición y que debe identificar la cuenta para que se realice la transferencia de dichos fondos”, lo que en caso de no suceder, “se consignará judicialmente”.

Puede interesarte

Hace una semana el intendente lo había comunicado en conferencia de prensa, donde destacó: “Quiero que seamos los marplatenses los que decidamos cómo queremos que esté ese lugar, que esté integrado con el barrio; porque es un barrio. No es un bloque de cemento, no son carpas en la arena, no es un espacio para la desidia y el abandono. Que vuelva a brillar, a generar inversiones, a mejorar en infraestructura, a tener movimiento los 12 meses del año y -fundamentalmente- a generar trabajo de calidad para los marplatenses”.