Dos hombres fueron aprehendidos por generar disturbios en la vía pública, en un procedimiento realizado en pleno centro de Mar del Plata por personal de la Comisaría Primera en conjunto con la Patrulla Municipal.

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Según informaron fuentes oficiales, los imputados ocasionaban molestias a transeúntes cuando fueron identificados por los efectivos en Rivadavia 2200. En ese momento, no acataron las órdenes impartidas y adoptaron una actitud hostil hacia el personal interviniente.

Ante esta situación, ambos fueron aprehendidos en el marco de actuaciones por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73.

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Intervino el Juzgado Correccional N°1, donde se dispuso la formación de actuaciones contravencionales y la posterior libertad de los causantes bajo caución juratoria.

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