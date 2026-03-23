La Municipalidad de General Pueyrredon, mediante la Secretaría de Seguridad, informó que efectivos de la Patrulla Municipal acudieron a la intersección de Elcano y Acha luego de recibir un aviso a través del número de WhatsApp para denuncias (223 340 6177). En el mensaje se alertaba sobre la presencia de tres personas que estaban pernoctando en la vía pública y obstaculizando el paso.

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Al llegar al lugar, los agentes verificaron la situación y solicitaron a los individuos que se retiraran para poder identificarlos junto al personal policial. En ese momento, uno de ellos reaccionó de manera agresiva y comenzó a enfrentarse con los efectivos.

Ante esta conducta, intervino la policía, que procedió a su detención y posterior traslado a la Comisaría Tercera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias funciona durante las 24 horas, permitiendo a los vecinos reportar hechos en tiempo real, incluso enviando ubicación, fotos o videos para facilitar la rápida intervención de los equipos municipales.

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