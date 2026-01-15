Intervención de la Patrulla Municipal por trapitos que acampaban en la vía pública
Al momento de ser identificado uno de ellos continuó con una conducta hostil tanto hacia los agentes municipales como hacia el personal policial que se hizo presente en el lugar.
La Patrulla Municipal intervino este jueves por la tarde ante la presencia de trapitos que se encontraban acampando en la vía pública, en la zona de 3 de Febrero y Chaco, en el marco de un operativo de orden público.
Durante el procedimiento, uno de los individuos adoptó una actitud agresiva hacia el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), profiriendo insultos y realizando gestos obscenos.
Pese a las reiteradas advertencias para que depusiera su actitud, el sujeto persistió en su accionar violento, por lo que efectivos policiales procedieron a su reducción y a la colocación de esposas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado en un móvil policial a la Comisaría Cuarta para continuar con las actuaciones correspondientes.
Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios o trapitos durante las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una herramienta destinada a reforzar el control del orden público y la convivencia en el espacio urbano.
