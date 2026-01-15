La Patrulla Municipal intervino este jueves por la tarde ante la presencia de trapitos que se encontraban acampando en la vía pública, en la zona de 3 de Febrero y Chaco, en el marco de un operativo de orden público.

Ads

Durante el procedimiento, uno de los individuos adoptó una actitud agresiva hacia el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), profiriendo insultos y realizando gestos obscenos.

Puede interesarte

Pese a las reiteradas advertencias para que depusiera su actitud, el sujeto persistió en su accionar violento, por lo que efectivos policiales procedieron a su reducción y a la colocación de esposas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado en un móvil policial a la Comisaría Cuarta para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ads

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios o trapitos durante las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una herramienta destinada a reforzar el control del orden público y la convivencia en el espacio urbano.

Ads