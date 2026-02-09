La Patrulla Municipal intervino este lunes en la esquina de Patricio Peralta Ramos y Güemes luego de recibir denuncias de vecinos por la presencia de un trapito que generaba disturbios en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la situación y labraron las actas correspondientes. Durante el procedimiento, el hombre reaccionó de manera hostil, con insultos y amenazas hacia el personal, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía.

Con apoyo policial, la situación fue controlada y el individuo fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias las 24 horas a través de la línea de WhatsApp 223 340 6177, enviando ubicación, fotos o videos para una intervención más rápida.

