Durante una recorrida preventiva, la Patrulla Municipal intervino ante disturbios protagonizados por trapitos que realizaban un acampe en la vía pública en la zona de Hipólito Yrigoyen y Luro, generando una situación irregular en un sector de alta circulación.

Al momento de la identificación, con apoyo del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y personal policial, los involucrados adoptaron una actitud hostil hacia los agentes y se negaron a cesar su conducta, lo que motivó el refuerzo del operativo en el lugar.

Ante ese escenario, se solicitó un móvil policial de apoyo. Se labraron las actas correspondientes y, con la llegada del patrullero, se dispuso el traslado de los implicados a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones de rigor.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una herramienta clave para reforzar el control del orden público y la convivencia en el espacio urbano.

