La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, contempla intervenciones en los cruces con Cerrito y Diagonal César Gascón para mejorar la seguridad vial.

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A dos años de haber recibido el visto bueno técnico del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), un proyecto de semaforización y ordenamiento del tránsito en dos intersecciones de la avenida Mario Bravo aún no fue incorporado al presupuesto ni ejecutado.

La propuesta, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, abarca los cruces de Av. Mario Bravo y Cerrito, y de Av. Mario Bravo y Diagonal César Gascón, puntos donde se registran dificultades en la circulación debido a la falta de señalización y de infraestructura peatonal.

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Según se detalla en la iniciativa, en la intersección con Cerrito se prevé la instalación de un semáforo de cuatro tiempos en todas las manos, junto con la demarcación de sendas peatonales en las cuatro esquinas. En tanto, en el cruce con Diagonal César Gascón se proyecta un sistema semafórico de tres tiempos que permita el giro a la izquierda, además de la señalización de cruces peatonales.

El proyecto fue elaborado a partir de relevamientos en el lugar y contempla una intervención integral orientada a ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones.

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Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que se trata de una propuesta finalizada, con aval técnico y condiciones de implementación, que permanece pendiente de ejecución.