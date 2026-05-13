Personas privadas de libertad de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Dolores restauraron y entregaron mobiliario escolar al Consejo Escolar local, en el marco de un acuerdo de servicio comunitario.

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Las tareas se desarrollaron en el taller de la unidad penitenciaria, en una iniciativa que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, se entregaron dos mesas y trece sillas destinadas a la Escuela Primaria N°10, además de 16 sillas para la Escuela de Educación Secundaria N°3, ambas instituciones públicas del distrito.

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La entrega fue recibida por el consejero escolar Marcos Perlán, quien mantuvo un encuentro con el director de la Unidad 6, Martín Olivera; el subdirector de Inclusión, Cristian Herrera; y la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Romina Pereyra.

El taller funciona de lunes a viernes y cuenta con la participación de internos que realizan tareas de restauración integral de bancos, mesas y sillas provenientes de distintas instituciones educativas.

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El mobiliario intervenido llega en condiciones de deterioro avanzado y, a través de trabajos de reparación y acondicionamiento, es recuperado para su reutilización en escuelas.

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Desde la Unidad 6 destacaron que la propuesta no solo brinda formación en oficios y fomenta hábitos laborales, sino que también constituye una forma concreta de colaboración con el sistema educativo público del distrito.