Personas privadas de la libertad de la Alcaidía Penitenciaria de Batán realizaron la reparación integral de una autobomba del Cuartel de Bomberos Monolito. El vehículo, un Mercedes Benz modelo 1995, fue restaurado en los talleres del establecimiento carcelario que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y ya fue entregado para su uso en tareas comunitarias.

Los internos llevaron adelante trabajos de chapa, pintura y puesta en valor, con el objetivo de dejar la unidad en condiciones óptimas para continuar prestando servicio a la comunidad. Las tareas se desarrollaron durante cuatro semanas bajo la coordinación de autoridades penitenciarias.

El emprendimiento contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y se enmarcó en las acciones de colaboración interinstitucional que promueve el SPB conforme a la Ley 25.855 de Voluntariado Social y la Ley 12.256 de Ejecución Penal.

La entrega formal de la autobomba se realizó con la presencia del comisario Miguel Ale, responsable de la Unidad de Primera Intervención, quien agradeció el acompañamiento recibido y destacó “la pronta respuesta y el impecable trabajo realizado en la reparación de la autobomba”.

También participaron autoridades de la Jefatura del Complejo Zona Este, integrada por Mario Agüero y Gastón Collado, impulsores de la propuesta, quienes felicitaron al personal y a las personas privadas de la libertad por garantizar un resultado profesional y seguro.

