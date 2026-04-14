Mujeres privadas de la libertad alojadas en la Unidad 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense confeccionaron 60 juguetes destinados a niños de la parroquia Medalla Milagrosa, en Mar del Plata, en el marco de una iniciativa solidaria desarrollada con apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

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La actividad se llevó a cabo en el taller de costura y tejido de la unidad penitenciaria, coordinado por la profesora Gabriela De León, quien impulsa desde hace años propuestas de capacitación con fines solidarios orientadas a la producción de elementos para la infancia.

El espacio cuenta con el acompañamiento de la Asociación Civil Cambio de Paso, en el marco de acciones de carácter resocializador. Allí, las participantes confeccionan anualmente muñecos, juegos, “casitas” y “cocinas” -estructuras textiles que transforman mesas y sillas en espacios lúdicos-, además de realizar la readaptación de prendas para niños.

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En esta oportunidad, los muñecos fueron destinados a la parroquia Medalla Milagrosa, perteneciente a la Diócesis de Mar del Plata, institución que desarrolla diversas acciones comunitarias orientadas a la niñez, como la iniciativa “Peña Pie Feliz”, a través de la cual se entregan zapatillas al inicio del ciclo lectivo.

El taller también recibe el apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales, donaciones de empresas -entre ellas Stendhal- y aportes de particulares, además del acompañamiento permanente del equipo directivo de la unidad.

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A su vez, las mujeres que participan del espacio acceden a instancias de formación continua que les permiten incorporar nuevas técnicas, perfeccionar sus producciones y fortalecer el carácter solidario de las actividades, con el objetivo de brindar aportes concretos a niños de la comunidad.