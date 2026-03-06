Internaron de urgencia a Guillermo Coppola y hay preocupación por su salud
El exrepresentante de Diego Maradona fue hospitalizado en la Fundación Favaloro luego de sufrir un cuadro de hipertensión pulmonar y permanece bajo observación médica.
El empresario Guillermo Coppola fue internado de urgencia este viernes en la Fundación Favaloro, en la ciudad de Buenos Aires, tras presentar un problema de salud que generó preocupación en el ambiente mediático.
Según trascendió, el histórico exrepresentante de Diego Maradona ingresó al centro médico debido a un cuadro de hipertensión pulmonar, por lo que los profesionales decidieron mantenerlo bajo observación.
La noticia comenzó a circular durante la mañana, luego de que Coppola no se presentara a su participación habitual en el programa radial que conduce Guido Kaczka, lo que despertó inquietud entre sus compañeros y oyentes.
El empresario se encuentra acompañado por su familia mientras permanece internado y es monitoreado por los médicos para evaluar su evolución.
Coppola, de 77 años, arrastra antecedentes de problemas respiratorios desde hace algunos años, especialmente después de haber atravesado COVID-19 en 2021, episodio que lo obligó a permanecer internado en terapia intensiva.
