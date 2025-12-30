El equipo médico que asiste a Milagro Sala informó que la dirigente social fue internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, tras sufrir una descompensación. El episodio ocurrió el sábado por la tarde, según precisó Jorge Rachid, médico personal de la referente de la organización Tupac Amaru. El episodio, a su vez, generó polémica debido a que al no ser notificado se conoció por el aviso de la tobillera electrónica.

La internación se decidió luego de que Sala presentara complicaciones relacionadas con sus problemas crónicos de circulación sanguínea, situación que motivó su traslado a la guardia del hospital y, posteriormente, la permanencia en el centro de salud bajo estricta supervisión.

El propio Rachid comunicó a través de sus redes sociales que la internación responde a una descompensación sufrida por la exlegisladora jujeña, quien ya había sido derivada en otras ocasiones por cuadros similares.

“A raíz de una descompensación fue derivada a la guardia del Hospital de Gonnet donde se decidió su internación bajo la conducción del equipo médico de la Institución. Quienes la asistimos continuamos la supervisión de la evolución”, manifestó el profesional.

Jorge Rachid, médico personal de Milagro Sala, informó que se mantiene la supervisión de su estado de salud

Sala reside en la ciudad de La Plata desde 2023, luego de que la justicia jujeña aprobara su traslado desde Jujuy para recibir atención médica especializada. El cambio de domicilio fue autorizado tras un pedido de sus abogados, quienes argumentaron que la dirigente requería intervenciones clínicas que no podían realizarse en la provincia norteña.

La cercanía con el Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Gonnet resultó determinante para la mudanza, dado que allí se concentra el seguimiento de su estado de salud.

La permanencia de Sala en La Plata se produce en el contexto de una condena judicial que la mantiene bajo arresto domiciliario. En los últimos días, la referente de la Tupac Amaru se había mudado a una nueva vivienda, ya que el propietario de la anterior residencia decidió no renovar el contrato de alquiler, situación que derivó en el traslado sin la autorización formal de la justicia.

Este movimiento fue objeto de controversia, ya que se difundieron imágenes de Sala participando de una reunión familiar en la antigua casa de Villa Elvira, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para Milagro Sala, ratificando dos sentencias previas dictadas en Jujuy por delitos cometidos entre 2009 y 2014. La condena incluye los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. El fallo del máximo tribunal argentino consolidó las penas impuestas en la causa “Pibes Villeros” y en otra investigación por amenazas telefónicas a personal policial, según documentos judiciales consultados por este medio.

El proceso judicial contra Sala determinó que la organización Tupac Amaru centralizaba fondos públicos destinados a la construcción de viviendas en Jujuy, aunque parte de esos recursos, de acuerdo a las investigaciones, nunca fue utilizado para las obras comprometidas. En el caso de las amenazas, los tribunales acreditaron que la exlegisladora realizó llamadas a personal policial con advertencias directas, según consta en los expedientes.

El estado de salud de Milagro Sala ha sido motivo de atención constante desde julio de 2022, cuando fue diagnosticada con una trombosis que le provocó edema generalizado y obstrucción venosa. Esta condición requiere controles médicos frecuentes y un seguimiento multidisciplinario, razón por la cual permanece bajo monitoreo en el hospital de Gonnet. El equipo que la asiste continúa evaluando su evolución clínica, sin que hasta el momento se hayan difundido nuevos partes médicos oficiales sobre su situación.

De acuerdo con el último parte difundido por el entorno de Sala, la exlegisladora permanece internada y bajo observación en el Hospital de Gonnet, a la espera de nuevas evaluaciones clínicas por parte del equipo médico.

Fuente: Infobae.