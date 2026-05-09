El radicalismo marplatense no logró construir una lista de unidad y deberá enfrentar una elección interna que ya se proyecta como una disputa política de alto voltaje, atravesada por tensiones provinciales, desgaste de liderazgos y una fuerte discusión sobre el rumbo del partido.

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La elección partidaria del próximo 7 de junio tendrá impacto mucho más allá de la renovación de autoridades locales. En el radicalismo admiten que la contienda servirá como termómetro del poder territorial del Senador Nacional Maximiliano Abad, principal figura del partido en Mar del Plata.

El escenario local quedó entre los pocos distritos donde no prosperó la unidad. Mientras en otras ciudades bonaerenses se sellaron acuerdos de consenso, en General Pueyrredon las diferencias internas terminaron imponiéndose.

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De un lado se encuentran sectores vinculados al oficialismo partidario alineados a Maximiliano Abad que llevarán como candidato a Ricardo Liceaga Viñas; y del otro, dirigentes históricos y espacios internos que desde hace años cuestionan la conducción local y provincial, donde Fernando “Pipi” Herrera encabezará la lista.

Este sector no solo muestra continuidad política sino también una fuerte renovación. Mantiene vínculos con Evolución, Juan Nosiglia, Emiliano Yacobitti, y referentes históricos del partido centenario.

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La tensión no es nueva. La interna radical arrastra conflictos desde hace años y tuvo uno de sus puntos de quiebre en 2022, cuando el abadismo perdió la juventud radical. Después de aquella elección comenzaron enfrentamientos internos, especialmente con sectores juveniles que denunciaron, entre otras cosas, el cierre del Comité local durante dos años.

Desde la oposición sostienen que el radicalismo marplatense perdió identidad política y quedó subordinado a acuerdos electorales que diluyeron el perfil histórico del partido. Esa discusión volvió a profundizarse tras posicionamientos recientes de Maximiliano Abad en el Senado, que generaron malestar dentro de espacios universitarios y militantes radicales vinculados a la educación pública.

El frente universitario aparece, justamente, como uno de los focos más sensibles para el senador nacional. En distintos sectores internos aseguran que parte del estudiantado y de agrupaciones vinculadas a la universidad comenzaron a tomar distancia del radical luego de acompañamientos legislativos considerados cercanos al gobierno de Javier Milei.

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La disputa marplatense se produce en paralelo a un proceso de reconfiguración política local rumbo a 2027. En distintos sectores observan con buenos ojos la fragmentación interna del radicalismo que podría impactar directamente en la futura construcción de alianzas y candidaturas en General Pueyrredon.

Con este panorama, la interna del 7 de junio quedó convertida en algo más que una elección partidaria.