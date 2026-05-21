Interna en La Libertad Avanza: "No subestimen al presidente"
Martín Menem cruzó este jueves al sector referenciado en Santiago Caputo, en medio de la creciente tensión interna dentro de La Libertad Avanza.
El titular de la Cámara de Diputados se expresó luego de varios días de enfrentamientos en X entre dirigentes y cuentas vinculadas al asesor presidencial y el armado político cercano a Karina Milei, donde se ubican tanto Menem como Eduardo “Lule” Menem.
Menem salió al cruce de las versiones que circularon desde el sector cercano a Santiago Caputo y advirtió: “No subestimen al Presidente”, en referencia a Javier Milei.
La disputa interna se aceleró durante el fin de semana, cuando desde el sector ligado a Caputo aparecieron cuestionamientos al esquema político construido por Karina Milei y sus principales referentes legislativos.
Aunque los cruces se desarrollaron principalmente en redes sociales, el enfrentamiento volvió a dejar expuestas las diferencias que atraviesan al oficialismo en torno al manejo político del Gobierno y la construcción territorial de La Libertad Avanza.
Hasta el momento, Santiago Caputo no respondió públicamente a las declaraciones de Menem.
Fuente: NA
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