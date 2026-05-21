Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El titular de la Cámara de Diputados se expresó luego de varios días de enfrentamientos en X entre dirigentes y cuentas vinculadas al asesor presidencial y el armado político cercano a Karina Milei, donde se ubican tanto Menem como Eduardo “Lule” Menem.

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Menem salió al cruce de las versiones que circularon desde el sector cercano a Santiago Caputo y advirtió: “No subestimen al Presidente”, en referencia a Javier Milei.

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La disputa interna se aceleró durante el fin de semana, cuando desde el sector ligado a Caputo aparecieron cuestionamientos al esquema político construido por Karina Milei y sus principales referentes legislativos.

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Aunque los cruces se desarrollaron principalmente en redes sociales, el enfrentamiento volvió a dejar expuestas las diferencias que atraviesan al oficialismo en torno al manejo político del Gobierno y la construcción territorial de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, Santiago Caputo no respondió públicamente a las declaraciones de Menem.

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Fuente: NA