En el marco de la campaña rumbo a las elecciones internas del 15 de marzo, la candidata de la Lista 6 “Peronismo Derecho al Futuro”, Adriana Donzelli, impulsó dos actividades centrales en Mar del Plata: un Encuentro de Mujeres Peronistas por la mañana y una Mateada de Juventudes por la tarde.

Mujeres: liderazgo, memoria histórica y repudio a la condena de Cristina

El encuentro fue organizado por la candidata a Secretaria de la Mujer, Eva Fernández, y contó con la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Durante la jornada se planteó la necesidad de “escuchar a las compañeras”, compartir experiencias de militancia y recuperar la tradición histórica del peronismo en la ampliación de derechos políticos para las mujeres, desde la creación del Partido Peronista Femenino hasta la conquista del voto femenino y el derecho a ser elegidas.

En ese marco, las participantes repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, señalando su “doble condición de peronista y mujer” y denunciando una persecución política atravesada por componentes misóginos.

Juventudes: reforma laboral, baja de imputabilidad y representación política

Por la tarde, la Lista 6 realizó una Mateada de Juventudes encabezada por el candidato a Secretario de Juventud, Juan Manuel González Espinoza, junto a jóvenes integrantes de la nómina. El eje fue el diálogo intergeneracional y la convocatoria a las nuevas generaciones como “sujeto político del presente”, no solo como proyección futura.

Entre los temas debatidos se destacó el impacto de la reforma laboral y del proyecto de baja de edad de imputabilidad, además de otras iniciativas consideradas regresivas. Los participantes cuestionaron lo que definieron como una “embestida contra los sectores más vulnerables”.

Durante el encuentro se remarcó que el desafío es convocar, entusiasmar y ofrecer un proyecto político donde las juventudes se sientan representadas y protagonistas.

Con ambas actividades, Donzelli buscó consolidar una agenda centrada en la igualdad, la participación y la defensa de derechos, posicionando a mujeres y juventudes como pilares de la reconstrucción del peronismo marplatense.