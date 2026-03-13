A pocos días de la elección interna del Partido Justicialista, el espacio Peronismo Derecho al Futuro – Lista 6, que encabeza Adriana Donzelli, realizó un balance de campaña marcado por la escucha, el debate y el encuentro con militantes y afiliados en distintos barrios de Mar del Plata y Batán. Desde el sector señalaron que el proceso permitió recoger inquietudes, sumar propuestas y reafirmar la necesidad de recuperar al partido como una herramienta de organización política, formación y participación.

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La construcción del espacio reunió a referentes históricos del peronismo marplatense, dirigentes territoriales, las tres centrales sindicales —CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores—, juventudes y jubilados, además del acompañamiento de organismos de derechos humanos. La lista también propone como primer congresal a Juan Garivoto, en una propuesta que, según destacaron, refleja la pluralidad del espacio y su fuerte anclaje territorial.

En ese marco, subrayaron además la importancia de la fusión con la lista que impulsaba el espacio del dirigente Manino Iriart, lo que permitió consolidar una propuesta más amplia dentro del peronismo local y fortalecer el armado de cara a la elección interna.

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Entre los ejes que sostienen la propuesta se destacan la defensa de los trabajadores y trabajadoras, la formación de nuevos cuadros políticos, el protagonismo de mujeres y juventudes y el compromiso permanente con los derechos humanos, además del rechazo a la persecución y la proscripción política.

En ese marco, desde el espacio también expresaron su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y reclamaron su liberación, al considerar que su detención “no tiene base legal y responde a una decisión política”. En ese sentido, señalaron que se trata de una persecución vinculada a su condición de dirigente del movimiento peronista y remarcaron que continuarán reclamando su libertad.

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Por último, el sector convocó a los afiliados y afiliadas a participar de la votación para fortalecer el proyecto que encabeza Donzelli. “Estamos construyendo un peronismo con raíces en los barrios, que vuelva a ser una herramienta de organización, inclusión y esperanza para Mar del Plata y Batán”, señalaron.