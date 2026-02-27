La lista “Peronismo Derecho al Futuro”, que compite en la interna del Partido Justicialista de General Pueyrredon, llevó adelante una reunión organizativa con amplia participación de dirigentes sindicales y referentes políticos locales, en respaldo a la candidatura de Adriana Donzelli a la presidencia del espacio.

El encuentro sirvió para definir lineamientos de campaña y consolidar la estrategia territorial en la recta final del proceso interno. Desde el sector destacaron que la convocatoria evidenció “unidad y vocación de fortalecer al partido” frente a los desafíos políticos venideros.

Uno de los ejes centrales fue el acompañamiento gremial. Participaron representantes de la CGT Regional Mar del Plata–Batán, entre ellos Jorge Luis Rocha y Miguel Guglielmotti, además de Juan Domingo Novero por las 62 Organizaciones Peronistas. También estuvieron presentes referentes de numerosos sindicatos y agrupaciones, como SuteryH, SMATA, STIGAS, SICAMM, SAON, UPCN, SIMAPE, UOM, Asociación de Capitanes, Camioneros, Luz y Fuerza, SADOP, UTEP, Pasteleros, Centro de Patrones, CEFAMAR, SUTPA, SADRA, empleados de Comercio, municipales, Jerárquicos de Comercio, Madereros, Salud Pública, APDFA, ATRACC, UTEDyC, Sindicato de la Carne, Viajantes, Guardavidas, SIPRE, SUTIAGA, Agrupación Bancaria y UOCRA seccional Mar del Plata, entre otros.

Asimismo, participaron dirigentes de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como Raúl Calamante (secretario adjunto), Mariela Gómez por la AJB, Aníbal Settino por AMS, y representantes de CICOP, ADUM y el sector de Actores. Desde la organización remarcaron que el acompañamiento sindical reafirma la centralidad de la defensa del empleo y la justicia social como pilares del proyecto.

En paralelo, la convocatoria reunió a concejales, exfuncionarios y militantes históricos del peronismo local que expresaron su apoyo a la lista. Durante la jornada se coordinaron acciones de militancia, distribución de tareas y actividades de contacto con afiliados, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y garantizar una amplia participación en la elección interna.

Desde “Peronismo Derecho al Futuro” agradecieron el respaldo recibido y convocaron a la militancia a involucrarse activamente en los comicios partidarios, con la premisa de consolidar un PJ “abierto, plural y con vocación de triunfo” en General Pueyrredon.