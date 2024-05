Comenzó el Torneo Regional Pampeano A y B y en su primera fecha tuvo como protagonista a varios equipos en muy buen nivel.

Una de las sorpresas de la jornada las dio Universitario, que venció a Sporting por 22 a 19 en la Villa Marista y comenzó el campeonato con el pie derecho. Para el ganador, Franco Rodríguez Reinoso anotó el único try, e Ignacio Osorno cinco penales y una conversión. Lucas Cedarry anotó el try del albinegro, que contó con tres penales y una conversión de Felipe Charles.

En Santa Celina, Mar del Plata se impuso ante Comercial por 60 a 17, en un partido que dominó de principio a fin. Facundo Castelfidardo (3), Joaquín Rojas (2), Genaro Ríos (2), Tomás Catuogno, Santiago Martínez Etayo y Pedro Hernández Coste anotaron los tries para el verde, mientras que Santiago Rodríguez convirtió en cinco oportunidades. Para el celeste, Juan Ignacio Kaspin, Franco Cutrera y Lorenzo Kloberdanz anotaron los tries, con una conversión de Gonzalo Jauregui.

Bahía Blanca fue el escenario de muchísimos tries. Sportiva y Los Cardos jugaron una verdadera batalla que terminó ganando el blanco por 48 a 31. En los bahienses, Joaquín Rey Saravia (3), Iñaki Azcoitia, Marcos Kohler, Ignacio Payero marcaron los tries y Manuel Santos metió seis conversiones y dos penales. En los tandilenses, los puntos llegaron gracias a Matías Olivera, Bautista Azcarate, Gonzalo Martínez y Juan Filgueira. Fermín González Montaner anotó cuatro conversiones y un penal.

Gran victoria de San Ignacio ante Argentino de Bahía Blanca en Valle Hermoso. Fue 49 a 31 con una buena tarea colectiva del verde, que contó con los tries de Lautaro García, Juan Estavillo, Francisco Cosentino, Joaquín Ramírez, Manuel Riego y Fermín Pérez. Pateó a los palos Emanuel Contino, que regaló cinco conversiones y tres penales. En los bahienses, los puntos llegaron de la mano de un try penal y con las anotaciones de Ramiro Correa y Tomás Moro. Fue el propio Correa, quien aumentó su cuenta personal con cuatro penales y una conversión.

Por su parte, en el Torneo Regional Pampeano “B”, en Tandil, gran victoria de Pueyrredón ante Uncas por 54 a 17. Tomás Quinteros metió dos tries y fue complementado por el doblete de Francisco Pedrosa y los respectivos tries de Agustín Pinto, Lucas Radici y un try penal. Tomás Bianco marcó cuatro conversiones y tres penales. En los tandilenses, Juan Manuel Rodríguez y Juan Ignacio Conforti marcaron los tries y Simón de Lucía anotó dos conversiones y un penal.

Tandil fue el fortín de Los 50, que le ganó a Unión del Sur por 53 a 23. El blanquiazul contó con los tries de Francisco Chayer (2), Lautaro Bazterrica (2), Jacinto Arrondo, José Jimenez, Facundo Albornoz, Benjamín Ferrari y Santiago Jiménez. Este último, a su vez anotó cuatro conversiones. En CUDS, Bruno Mignone, Francisco Rodríguez y Juan Manuel Torres anotaron los tries y Lucas Jury metió dos penales y una conversión.

Santa Rosa se llevó un triunfazo en Bahía Blanca por 55 a 13. Gaspar Beneitez (2), Federico Llanos, Tomás Kolman, Ricardo Reyna, Facundo Epinal y Valentín Kuntz marcaron los tries. El propio Llanos convirtió en cuatro oportunidades y metió tres penales. Facundo Epinal también sumó una conversión. En Uni de Bahía, los puntos llegaron de la mano del try de Tiziano Copreni y los dos penales y la conversión de Tobías Andrade.

Cabe destacar que el Torneo Regional Pampeano B tiene pendiente el duelo entre Pico RC (campeón de Uroba) ante Biguá. Se llevará a cabo el 15 de junio.

Tablas de posiciones - Torneo Regional Pampeano A:

1- Mar del Plata 5 pts

2- San Ignacio 5 pts

3- Soc. Sportiva 4 pts

4- Universitario 4 pts

5- IPR Sporting 0 pts

6- Los Cardos 0 pts

7- Argentino 0 pts

8- Comercial 0 pts

Tablas de posiciones - Torneo Regional Pampeano B:

1- Los 50 5 pts

2- Pueyrredón 5 pts

3- Santa Rosa 5 pts

4- Unión del Sur 0 pts

5- Uncas 0 pts

6- Universitario 0 pts

7- Biguá 0 pts

8- Pico RC 0 pts