En un operativo de control realizado en las últimas horas, el personal del Comando de Prevención Rural de Ramallo, provincia de Buenos Aires, interceptó una camioneta que transportaba un cargamento de mil bidones vacíos de fitosanitarios sin la documentación ni los procedimientos exigidos por la normativa vigente.

El hecho se registró sobre la Ruta 51, a la altura del kilómetro 15, en el carril que conecta La Violeta, partido de Pergamino con Ramallo.

Durante la recorrida habitual por la zona rural, los efectivos policiales detectaron el vehículo, una camioneta con un carro enganchado, ocupado por dos hombres mayores de edad, oriundos de la ciudad de Rosario, quienes no pudieron justificar de manera fehaciente el origen ni el destino de los envases transportados.

Según se informó, los bidones contenían restos de agroquímicos, herbicidas y plaguicidas, y no habían sido sometidos al triple lavado a presión ni perforados, como lo exige la Ley Nacional 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Además, los transportistas carecían de remito o autorización de traslado y no contaban con turno de entrega en el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) Zonal que funciona bajo el programa CampoLimpio en el Parque Industrial COMIRSA (San Nicolás-Ramallo).

El operativo evitó que los envases pudieran ser reutilizados de manera ilegal

Los sujetos declararon que su destino final era una planta de captación en Rosario, pero las autoridades no pudieron corroborar la existencia de dicha instalación ni su habilitación para el manejo de este tipo de residuos peligrosos.

La sospecha de los investigadores es que los envases podrían ser reducidos y reutilizados para la fabricación de productos de uso cotidiano, como muebles plásticos, juguetes o recipientes domésticos, lo que implicaría un grave riesgo sanitario por la presencia de residuos tóxicos.

“Estamos ante una infracción seria, porque estos envases deben tener un tratamiento especial y trazabilidad. No sólo está en juego el cumplimiento de la ley, sino la salud pública y el cuidado ambiental”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

Ante la irregularidad, la carga fue decomisada y trasladada al CAT Ramallo, donde los bidones serán tratados conforme a los protocolos de disposición final.

En tanto, los dos individuos quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal de Ramallo, que iniciará las actuaciones correspondientes por violación a la normativa ambiental y transporte indebido de residuos peligrosos.

El procedimiento, además de evitar una posible reutilización ilegal, pone en evidencia la importancia del control rural en materia ambiental, una tarea clave para prevenir la contaminación y garantizar que los envases de fitosanitarios tengan un destino seguro y sustentable.

Fuente: TN