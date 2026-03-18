Cuatro personas -tres hombres, uno de 27 y dos de 16 años, más una mujer de 27- fueron demoradas durante la madrugada en barrio Libertad, tras ser interceptadas por la Policía a bordo de un Volkswagen Gol en el que se hallaron armas de fuego, en un procedimiento realizado en la zona de avenida Libertad y Angelelli.

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El operativo se inició cuando los efectivos de la Comisaría Sexta detectaron que el vehículo circulaba realizando maniobras imprudentes, lo que motivó un seguimiento que culminó con su interceptación. Al identificar a los ocupantes, los policías advirtieron la presencia de armas en el interior del rodado.

En el procedimiento se secuestró un revólver calibre .38, hallado debajo del asiento del conductor, sin municiones visibles ni documentación legal, y una pistola Bersa Thunder calibre .22, encontrada debajo de una prenda en la parte trasera del vehículo, con seis municiones en el cargador y con pedido de secuestro activo por robo desde el 16 de enero del año pasado, a solicitud de la Comisaría Decimotercera.

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Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del conductor de 27 años por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y su traslado a sede judicial. En tanto, respecto de la mujer de 27 años no se adoptó temperamento legal.

Con relación a los menores, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº3, a cargo de Walter Martínez Soto. Para uno de los jóvenes de 16 se dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de uso civil, su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y posterior comparecencia en sede judicial, mientras que el otro menor fue entregado a un adulto responsable.

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Asimismo, se constató que el vehículo no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que fue secuestrado en el marco de una infracción a la Ley Nacional de Tránsito.