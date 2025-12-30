Detuvieron a un menor con una moto robada durante un operativo nocturno
Un adolescente de 17 años fue imputado por el delito de encubrimiento tras ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.
El procedimiento se realizó pasada la medianoche, en el marco del Operativo Sol a Sol, cuando personal del Grupo de Patrulla Motorizada, en recorrida preventiva, visualizó e identificó a un masculino menor de edad que se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ de color azul, sin dominio colocado, en la intersección de Canesa y 12 de Octubre.
Al cursar los datos del rodado por sistema informático, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo con fecha 16 de diciembre de 2025, solicitado por la Comisaría Decimosegunda, en una causa caratulada como robo.
Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, quien dispuso que el menor sea imputado por el delito de encubrimiento y posteriormente restituido a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.
