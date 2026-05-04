Interceptaron a un hombre con una moto robada en pleno centro
Tiene 58 años y fue detenido en Luro y Olazábal tras intentar escapar de un control. El vehículo tenía pedido de secuestro por un robo reciente.
Un hombre de 58 años fue aprehendido en la intersección de avenida Luro y Olazábal, luego de ser interceptado mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro.
Según informaron fuentes oficiales, el conductor se movilizaba en una Honda Wave negra sin patente y, al notar la presencia policial, intentó evadir el control, aunque fue rápidamente alcanzado en la zona.
Al verificar los datos del rodado, se confirmó que tenía un pedido de secuestro activo desde el 13 de abril, en el marco de una causa por hurto agravado. La moto fue secuestrada en el lugar.
El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44 y quedó imputado en una causa por encubrimiento, mientras avanza la investigación.
