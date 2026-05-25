La preocupación que se generó tras la salida anticipada de Lionel Messi durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union comenzó a tener una respuesta oficial. El club estadounidense confirmó que el capitán argentino presenta una molestia muscular relacionada con fatiga en la zona de la pierna izquierda, luego de abandonar el encuentro en el minuto 73.

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La situación generó repercusión inmediata debido a que Messi había mostrado señales de dolor durante el encuentro y pidió el cambio por sus propios medios. Aunque las imágenes despertaron preocupación, desde el entorno del equipo evitaron hablar de una lesión de gravedad y señalaron que la decisión estuvo orientada a evitar mayores riesgos físicos.

El episodio ocurrió en la victoria 6-4 de Inter Miami, un partido que quedó en segundo plano por la situación física del futbolista argentino. Messi había participado activamente en el juego y aportado asistencias antes de abandonar el campo.

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Ahora la atención estará puesta en la evolución del jugador y en los próximos días de recuperación, en un momento donde cada aspecto físico adquiere relevancia por la cercanía de compromisos importantes para Argentina y por el rol central que mantiene el capitán dentro del equipo nacional.

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