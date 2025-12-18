Un hombre de 29 años fue aprehendido este jueves a la madrugada en Mar del Plata, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, luego de ingresar a una obra en construcción y amenazar al cuidador.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 5 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en curso. Personal de la Comisaría Tercera y del Comando de Patrullas acudió al lugar, donde entrevistó a un hombre de 62 años, quien relató que un sujeto había ingresado a la obra que custodiaba y, tras exhibir un arma de fuego, sustrajo pertenencias antes de darse a la fuga a pie.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos lograron divisar al sospechoso en Acha al 1300, transportando una máquina mezcladora de cemento. Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó el elemento robado e intentó escapar nuevamente.

Ads

Puede interesarte

La huida finalizó en Bermejo, entre Azopardo y Vértiz, donde el hombre fue interceptado y reducido. Durante el procedimiento no se logró hallar el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Intervino en la causa la UFI de Flagrancia, a cargo de la doctora Mariana Baqueiro, quien avaló la aprehensión y dispuso el traslado del imputado a sede judicial, donde fue notificado de la formación de la causa. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025.

Ads