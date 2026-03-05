El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en una casa ubicada en Gascón al 4300. Un llamado al 911 alertó que dos personas habían ingresado a una propiedad con intenciones de robo y que uno de ellos estaba siendo retenido por vecinos.

Cuando el personal del Comando de Patrullas llegó al lugar encontró a varias personas reteniendo a un hombre en la vía pública, en la zona de La Pampa entre Gascón y Alberti.

El dueño de la vivienda, un hombre de 54 años, contó que los sospechosos habían ingresado al porch de la casa tras escalar una reja y romper un candado, con la intención de llevarse una moto que estaba estacionada allí.

Uno de los ladrones logró escapar, mientras que el otro fue reducido por vecinos del barrio hasta que llegó la Policía.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre las pertenencias del joven un destornillador que habría sido utilizado para forzar el candado.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, dispuso que el joven quede imputado por tentativa de robo agravado por escalamiento y ordenó su traslado a sede judicial.