Un joven de 18 años fue detenido este lunes por la mañana acusado de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, luego de ingresar a una vivienda del barrio oeste de Mar del Plata y sustraer un teléfono celular.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en una casa ubicada en Puán al 4700, cuando una mujer de 50 años se encontraba en el interior del domicilio junto a sus hijos menores. Según el relato de la víctima, el sospechoso forzó la reja del patio trasero, ingresó a la vivienda y la amedrentó simulando portar un arma.

Puede interesarte

Tras apoderarse de un teléfono celular, el delincuente huyó del lugar. Inmediatamente, la mujer dio aviso a la Central de Emergencias 911, lo que motivó la intervención del personal policial de la Comisaría Tercera.

Ads

Con las descripciones aportadas, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en la zona de Fleming y Sicilia, donde fue reducido y aprehendido. Durante la requisa, se halló entre sus prendas el celular sustraído, que fue reconocido por la víctima.

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el posterior traslado del imputado a sede judicial. El joven cuenta con antecedentes penales por encubrimiento y robo agravado.

Ads