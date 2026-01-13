Un joven de 19 años fue aprehendido este martes por la tarde en el barrio Don Bosco de Mar del Plata, luego de intentar sustraer una camioneta utilitaria y darse a la fuga, siendo finalmente localizado cuando intentó ocultarse en un taller mecánico de la zona.

El hecho ocurrió en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, cuando personal del Comando de Patrullas tomó intervención tras un llamado que alertaba sobre un intento de robo vehicular.

Persecución y detención

Según se informó, el imputado intentó sustraer una camioneta Citroën Berlingo que se encontraba estacionada en avenida Colón, entre Marconi y Uruguay. Al ser advertido por la víctima, un hombre de 43 años, el delincuente abandonó el rodado y huyó a pie.

La víctima persiguió al sospechoso y, al arribar el personal policial, aportó una descripción precisa de su fisonomía y vestimenta. Con esos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona.

Finalmente, el joven fue localizado y aprehendido en un taller mecánico ubicado en Falucho al 5500, donde había intentado pasar desapercibido y ocultarse.

Intervención judicial

Tomó conocimiento del hecho el Dr. Vicente, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula “Tentativa de hurto de vehículo dejado en la vía pública”.

Asimismo, se ordenó la notificación del imputado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, además de la entrega del vehículo a su propietario.