El hecho ocurrió en la zona de avenida Fortunato de la Plaza y Bestoso. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba que vecinos tenían retenido a un hombre que había intentado cometer un robo.

Ads

Según contaron las víctimas, un joven de 21 años y una chica de 18, el sospechoso se acercó y les mostró un arma para exigirles la bicicleta. En ese momento, el joven logró quitarle el objeto y tirarlo al piso. Allí se comprobó que se trataba de un arma de utilería, que se rompió en varios pedazos tras la caída.

Con la ayuda de vecinos que se acercaron al lugar, lograron reducir al hombre hasta que llegó la policía.

Ads

Al identificarlo, los efectivos constataron que el sospechoso tenía lesiones en el rostro, aparentemente provocadas por golpes de personas que intervinieron para evitar el robo.

El hombre fue trasladado primero al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde médicos confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Ads

Además, en presencia de un testigo, la policía secuestró los fragmentos del arma de utilería, de color negro y gris.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien ordenó la aprehensión del acusado por “tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería” y dispuso su presentación ante la Justicia.

Puede interesarte