En la jornada de este lunes, personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata intervino en un hecho de robo ocurrido en inmediaciones de avenida Antártida Argentina y Tomás Yemehuech.

Ads

Según se informó, un hombre de 30 años fue aprehendido luego de ser sorprendido por un empleado de un establecimiento avícola que funciona en el lugar, tras haber ingresado mediante escalamiento con intenciones de sustraer huevos de la granja. El trabajador logró retenerlo hasta la llegada del personal policial.

Puede interesarte

La víctima del hecho es un hombre de 47 años, propietario del emprendimiento. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del imputado y dieron intervención a la UFI de Flagrancia, a cargo de la doctora María Isabel Sánchez.

Ads

La fiscal dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, la notificación de la causa al acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Ads